Tlc: Gubitosi (Tim), pandemia ha accelerato la digitalizzazione della nostra società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza legata alla pandemia di Covid-19 ha determinato un’accelerazione molto significativa per il processo di digitalizzazione della società italiana. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, durante il dibattito “Verso una ripresa trasformativa all’insegna della resilienza e della sostenibilità” organizzato da Asvis. “Gestendo un’infrastruttura critica abbiamo dovuto garantirne il corretto funzionamento nelle ultime settimane, e anche qui abbiamo avuto un’esperienza positiva: la rete ha retto bene, dimostrandosi un asset strategico”, ha detto, sottolineando il drastico incremento in termini di traffico sulla rete registrato durante la serrata e anche nelle fasi successive. Ribadendo lo “sforno enorme per cercare di adeguarsi alla nuova realtà”, Gubitosi ha ricordato alcune delle iniziative avviate da Tim per sostenere i clienti e le imprese italiane, come l’abolizione dei costi per le piattaforme scolastiche allo scopo di facilitare lo studio, dal momento che “l’istruzione rappresenta un aspetto fondamentale per la ripartenza”, e l’elaborazione di “soluzioni smart rivolte alle imprese” attraverso collaborazioni anche con Google e Intesa Sanpaolo. (Ems)