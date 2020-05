Libia: strage di migranti a Mizda, 30 uccisi e 11 feriti per “vedetta” dei trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenta migranti sono stati uccisi e undici feriti nella città libica di Mizda, 160 chilometri a sud di Tripoli, in una “vendetta” per la morte di un trafficante di esseri umani. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno del Governo di accordo nazionale di Tripoli in una nota. Il presunto trafficante classe 1990 e residente a Mizda, riferisce il comunicato, è stato ucciso dai migranti che egli stesso stava trafficando. “La famiglia della vittima si è vendicata uccidendo 26 persone di nazionalità del Bangladesh e quattro africani. Altri undici migranti sono stati feriti e portati nell’ospedale di Zintan per ricevere le cure. Il ministero ha diramato una circolare alle direzioni della sicurezza di Mizda per prendere tutte le iniziative e gli adempimenti legali necessari per trovare i responsabili. La legge non consente di farsi giustizia da soli”, si legge nella nota. La zona della strage è stata recentemente riconquistate dalle forze dell’operazione militare "Vulcano di Rabbia” del Gna. Mizda è infatti ritenuta strategica per tagliare le linee di rifornimento alle forze al generale Khalifa Haftar, il comandante dell’Esercito nazionale libico, nella zona a sud della capitale.(Lit)