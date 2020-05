Medio Oriente: ex inviato speciale Usa Greenblatt, pace ancora possibile tra Israele e Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, afferma che la pace è ancora possibile tra Israele e l’Autorità nazionale palestinese (Anp), se i leader palestinesi abbandonano il loro rifiuto al cosiddetto “piano del secolo” proposto dal presidente Donald Trump e riavviano negoziati con lo Stato ebraico. In un'intervista esclusiva con il quotidiano saudita “Arab News”, Greenblatt ha affermato che i negoziati potrebbero influenzare i piani di Israele di annettere la Valle del Giordano, come previsto dall’accordo del governo di unità nazionale tra premier Benjamin Netanyahu e l’ex capo di Stato maggiore, Benny Gantz. Anche se non è più un consulente chiave dell'amministrazione Trump, Greenblatt ha affermato che il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha ancora tempo per cambiare idea e appoggiare il piano di pace di Trump, tornando al tavolo dei negoziati: “Le porte della Casa Bianca per negoziare un accordo di pace rimarranno aperte". Tuttavia secondo Greenblatt, la “porta potrebbe chiudersi” considerato che l’annessione degli insediamenti presenti nella Valle del Giordano è prevista già dal primo luglio, secondo i piani di Netanyahu. (segue) (Res)