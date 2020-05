Medio Oriente: ex inviato speciale Usa Greenblatt, pace ancora possibile tra Israele e Anp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mese dopo aver vinto le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, Trump ha designato Greenblatt, un avvocato e imprenditore di New York e suo consigliere su Israele, come "rappresentante per i negoziati internazionali" nel dicembre 2016. Greenblatt aveva il compito di redigere un nuovo piano di pace israelo-palestinese. Dopo quasi tre anni di discussioni con israeliani e palestinesi, Greenblatt ha presentato a Trump una proposta definita "l’accordo del secolo". Tuttavia, i leader palestinesi hanno sin da subito criticato il piano, culminato con il rifiuto di partecipare a una conferenza economica a Manama, in Bahrein, nel giugno 2019. La proposta di pace di Greenblatt includeva, per la prima volta nelle relazioni israelo-palestinesi, una mappa che definiva i confini di partenza per uno stato palestinese che includeva circa il 70 per cento della Cisgiordania e tutte le aree A e B, come definito dagli Accordi di Oslo e parti dell’area C. (segue) (Res)