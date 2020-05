Medio Oriente: ex inviato speciale Usa Greenblatt, pace ancora possibile tra Israele e Anp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano proponeva una sede delle istituzioni palestinesi al fianco a Gerusalemme est a Kafr Akab, Abu Dis e Shuafat, contemplando anche la possibilità che Israele trasferisse aree popolate da arabi israeliani - Kafr Kara, Arara, Baka al Gharbiya e Umm al Fahm - nel nuovo stato palestinese. Israele avrebbe anche rinunciato alle terra nel Negev, vicino al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Greenblatt ha insistito sul fatto che il piano non è stato messo in atto. “È triste che la leadership palestinese non si impegni nemmeno e non veda se c'è qualcosa di buono in questo piano”, ha aggiunto. (Res)