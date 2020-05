Serbia: ambasciatore russo, presidente Vucic invitato a Parata del 24 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è stato invitato a partecipare alla Parata militare che si terrà a Mosca il 24 giugno in occasione del 75mo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Lo ha detto oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Kharchenko, secondo quanto riporta la stampa locale. "Il presidente Vucic ha ricevuto un invito per visitare Mosca in occasione della sfilata per il 75mo anniversario della vittoria", ha dichiarato Bocan-Kharchenko. (Seb)