Coronavirus: M5s, in Lombardia disdicono test sierologici per problemi con tamponi

- La senatrice del MoVimento 5 Stelle Simona Nocerino e il consigliere regionale della Lombardia Massimo De Rosa denunciano in una nota: "Ci stanno chiamando e scrivendo in moltissimi per denunciare una situazione allarmante, se confermata. Il governo della Regione Lombardia, attraverso l'Ats, starebbe infatti fermando i privati che - di tasca propria - hanno prenotato i test sierologici. Il motivo? Ci sarebbero problemi a fare tamponi, eventualmente il test sierologico rivelasse la presenza degli anticorpi che si sviluppano nei primi giorni della malattia. Non solo l'Ats di Milano ha mandato sms allarmanti per errore ai cittadini lombardi dicendo che erano entrati in contatto con un caso Covid-19, non solo sembrerebbe che siano stati anche cancellati dei dati dei sospetti positivi da Covid-19 sempre per errore. Adesso, dopo tutta la vicenda legata alla Diasorin e al San Matteo di Pavia, emerge che i test sierologici non si possono fare?". "Dietro all'impossibilità dei cittadini di sottoporsi ai test sierologici - spiegano - ci sarebbero due motivazioni: ancora oggi a tre mesi dal primo caso Covid-19 di Codogno e a quattro dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il governo della Regione Lombardia non sarebbe in grado di garantire agli eventuali positivi il tampone, ovvero l'unico strumento attraverso il quale sia possibile o meno stabilire l'eventuale contagiosità". (segue) (Com)