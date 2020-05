Coronavirus: M5s, in Lombardia disdicono test sierologici per problemi con tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo - proseguono nella nota - dei 384 nuovi casi positivi segnalati ieri in Lombardia, 168 erano stati individuati tramite tamponi fatti a privati dopo test sierologico. Questo fa pensare che se un numero sempre maggiore di persone si sottoponesse al test, i numeri relativi alla diffusione del contagio potrebbero sì offrire un quadro maggiormente dettagliato della reale situazione, ma potrebbero anche portare la curva dei contagi nuovamente a salire, con conseguenze facilmente ipotizzabili". Per questo, concludono, "presenteremo un'interrogazione sia in Senato sia in Consiglio regionale della Lombardia per conoscere nel dettaglio sia i motivi tecnici che hanno portato Ats alla comunicazione dell'annullamento dei test, sia per ricevere un'adeguata documentazione in grado di smentire le dichiarazioni del presidente di fondazione Gimbe che la Regione ha querelato per aver messo in dubbio la veridicità dei dati forniti da Regione Lombardia, in merito al numero dei contagiati. Resta inaccettabile che il governo della Regione Lombardia, dopo aver ritardato la diffusione dei test sierologici, dopo averli messi a pagamento, ora impedisca ai cittadini di sottoporvici. Perché ancora oggi non è in grado di garantire un numero adeguato di tamponi per fronteggiare l'emergenza? Questo sarebbe il loro modello d'eccellenza lombarda? Di questo passo non ne usciremo mai. Quanto altro devono sopportare i cittadini lombardi? Per quanto tempo la giunta Fontana e l'assessore Gallera rifiuteranno di assumersi le proprie responsabilità?". (Com)