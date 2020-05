Fase 2: Protezione civile e Regione Puglia cercano mascherine sul mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle aziende di produzione per una manifestazione di interesse per l'acquisto di mascherine per la prevenzione del contagio da Covid-19". Lo ha comunicato la Regione Puglia in una nota: "L'obiettivo è di stabilizzare la fornitura di materiale, attraverso procedure trasparenti e di evidenza pubblica, in modo da approvvigionarsi sul mercato nel più breve tempo possibile tramite le aziende che sul territorio dimostrassero di aver immediatamente disponibili le mascherine per lotti minimi di 50mila l'uno. Si stima un fabbisogno di approvvigionamento di 20 milioni di mascherine chirurgiche e di 10 milioni di mascherine di comunità. L'acquisto delle mascherine sarà suddiviso per lotti minimi da 50mila pezzi". (segue) (Ren)