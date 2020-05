Russia: ministero Esteri, minacce Usa su Nord Stream 2 mettono in luce interessi Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni delle autorità statunitensi sull'intenzione di imporre nuove sanzioni contro il progetto Nord Stream 2 indicano come Washington persegua solo il proprio interesse, anche nei confronti di paesi terzi. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova durante un briefing con la stampa. "Anche in questi tempi difficili, Washington continua a dettare agli altri paesi le politiche energetiche che questi dovrebbero attuare. Allo stesso tempo, il diritto internazionale e i principi del mercato sono completamente ignorati, così come gli interessi economici dei partner", ha dichiarato Zakharova. "Evidentemente, gli Usa hanno deciso di proseguire la politica di riduzione della competitività delle aziende europee nei propri interessi e di imporre con la forza beni statunitensi, incluso il gas liquefatto", ha affermato la portavoce del ministero russo. (Rum)