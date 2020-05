Siria: Consiglio Ue proroga fino a primo giugno 2021 misure contro regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha prorogato oggi le sue misure restrittive contro il regime siriano per un altro anno, fino al primo giugno 2021. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che, in linea con la strategia dell'Ue sulla Siria, l'Unione ha deciso di mantenere le sue misure restrittive nei confronti del regime siriano e dei suoi sostenitori, come repressione di la popolazione civile continua."Il popolo siriano ha dovuto attingere a straordinarie riserve di resilienza nel corso del conflitto. Le sanzioni dell'Ue riguardano i responsabili delle loro sofferenze, i membri del regime siriano, i loro sostenitori e imprenditori che lo finanziano e beneficiano dell'economia di guerra", ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "L'Ue è determinata a continuare a sostenere il popolo siriano e rimane impegnata a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per cercare una soluzione politica al conflitto a beneficio di tutti i siriani e porre fine alla repressione in corso", ha aggiunto. (segue) (Beb)