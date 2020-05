Monza: con smart working dipendenti pubblici risparmiati 12mila kg di CO2 a settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 16 marzo u tutte le Amministrazioni sono riuscite a portare, i lavoratori, o almeno una parte, in Laem (Lavoro Agile in Emergenza) con una percentuale media che si attesta al 56,9 per cento del personale, con punte del 100 per cento nei Comuni di Camparada e Lesmo, 96,2 per cento a Cavenago Brianza, 81,8 per cento a Ronco Briantino, 80 per cento a Briosco, 77,5 per cento a Concorezzo, Emerge che il 66 per cento degli Enti, nel futuro, è favorevole a consentire o addirittura a incentivare lo smart working. Circa la metà del personale ha svolto in modalità smart working l’intera settimana lavorativa. Complessivamente, ben più di 4 dipendenti comunali su 5 hanno lavorato da casa almeno 3 giorni. Lo smart working, nonostante alcune complessità iniziali ravvisate in fase di avvio, raccoglie un larghissimo consenso: più di 4 dipendenti comunali su 5 sono disponibili a proseguire in smart working anche in futuro, pur con una riduzione del tempo trascorso a casa e con un rientro parziale in sede: infatti, più di 3 dipendenti su 5 opterebbero per lavorare a casa 2/3 giorni a settimana. Si riscontra, comunque, che più di 1 dipendente su 5 opterebbe per svolgere le proprie mansioni da casa per l’intera settimana lavorativa, dunque manifestando l’interesse a lavorare sempre da casa. (segue) (Com)