Monza: con smart working dipendenti pubblici risparmiati 12mila kg di CO2 a settimana (4)

- Poco più della metà (53,6 per cento del campione) dichiara di impiegare meno di 30 minuti per lo spostamento casa-lavoro-casa, poco meno della metà (46,4 per cento) più di 30 minuti. Le distanze percorse per il tragitto casa-lavoro (andata e ritorno) mostrano che quasi la metà del personale (46,7 per cento) compie uno spostamento casa-lavoro-casa compreso fra i 5 e i 20 km. Limitandosi però a osservare le percorrenze effettuate esclusivamente con il mezzo privato motorizzato, si osserva che le distanze tendono ad aumentare, con la classe con più risposte che è quella fra 20 km e 50 km, mentre il dato della percorrenza media è di circa 18 km per il viaggio casa-lavoro e ritorno. Il campione utilizza in prevalenza l’automobile, che da sola o in combinazione con altre modalità di trasporto è utilizzata nel 77,5 per cento degli spostamenti. Rilevante è la quota degli spostamenti effettuati a piedi, che da soli o in combinazione con altre modalità di trasporto coprono il 34,0 per cento degli spostamenti. (Com)