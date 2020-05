Speciale infrastrutture: Regno Unito, commissione infrastrutture, reti energetiche a rischio per cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione nazionale per le infrastrutture del Regno Unito ha dichiarato che le reti energetiche e altri servizi fondamentali sono a rischio a causa del cambiamento climatico. Secondo il nuovo studio pubblicato dalla commissione britannica, citato dal quotidiano "The Guardian", le reti energetiche e quelle fognarie, i servizi di comunicazione e le reti di trasporto del Regno Unito "sono vulnerabili". Il governo di Londra dovrebbe intervenire per proteggere queste infrastrutture dalle inondazioni, da temperature molto alte e da periodi di siccità, suggerisce la ricerca. Il direttore della commissione nazionale per le infrastrutture, John Armitt, ha dichiarato che i disastri naturali come le inondazioni vengono considerati un problema locale dal governo, quando invece sono un rischio a livello dell'interno paese. Secondo Armitt, il governo deve creare una risposta a livello nazionale per le conseguenze del cambiamento climatico sulle infrastrutture del paese. La ricerca della commissione riporta che le difficoltà emerse quando la corrente è saltata in molte aree dell'Inghilterra e del Galles ad agosto dell'anno scorso sono la prova di "ciò che può succedere quando qualcosa va storto". (Rel)