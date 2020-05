Speciale infrastrutture: Raggi, continua programma riqualificazione strade delle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il programma del comune di Roma di riqualificazione sulle strade delle periferie. Lo afferma in un post su Facebook il sindaco della Capitale Virginia Raggi. "Nei giorni scorsi siamo intervenuti su importanti arterie di traffico della città come via di Torricola e via di Vigna Murata, oppure sulla via del Mare e via Ostiense verso il litorale. Oggi voglio parlarvi di via di Torre Spaccata, nel quadrante sud est di Roma, nel tratto in prossimità di viale dei Romanisti. Il dipartimento Lavori pubblici ogni giorno coordina tutte le operazioni sul territorio per ripristinare le condizioni di sicurezza sulle strade della nostra città. È fondamentale che sia rinnovato non solo lo strato superficiale di asfalto, che nel tempo è soggetto ad usura, ma anche l’intera carreggiata con interventi mirati sulla rete idraulica, sulle caditoie e sulla segnaletica orizzontale", continua la prima cittadina di Roma. "Strade nuove restituisce ai cittadini infrastrutture più sicure e fruibili. La manutenzione costante è molto importante per garantire maggiore resistenza e durata nel tempo. Gli investimenti, che durante la nostra amministrazione sono aumentati nel tempo, consentono di programmare in anticipo gli interventi di cui il territorio necessita e che sono anche strategici per il futuro della città", conclude Virginia Raggi. (Rer)