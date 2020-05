Speciale infrastrutture: Ucraina, ministeri Infrastrutture e Esteri a lavoro per riprendere traffico aereo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e quello degli Esteri dell’Ucraina stanno negoziando con gli altri paesi per riprendere il traffico passeggeri per via aerea. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture ucraino Vladyslav Kryklii, tramite un post sul suo profilo Facebook. “Stiamo lavorando perché i nostri cittadini possano presto riprendere a viaggiare e volare in sicurezza in Ucraina e all’stero. Insieme al ministero degli Esteri stiamo portando avanti negoziati con numerosi paesi per riprendere il regolare traffico passeggeri”, ha detto Kryklii. Le autorità ucraine puntano inoltre a istituire nuove rotte aeree da e per il paese. (Res)