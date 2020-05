Speciale infrastrutture: Engas, altri 3 ex ministri spagnoli nominati nel Consiglio di amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Enagas, la società che detiene il monopolio della gestione delle infrastrutture energetiche della Spagna, compresi i gasdotti e gli impianti di stoccaggio, continua a veder crescere il numero di ex ministri al suo interno. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Mundo", Anna Palacio ex ministro degli Esteri del governo socialista di Jose Luis Rodriguez Zapatero tra il 2002 ed il 2004, avrebbe comunicato ad una serie di esponenti di primo piano legati al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e alle forze di maggioranza di essere stati scelti per entrare a far parte del nuovo Consiglio di amministrazione di Engas. I nomi sarebbero Jose Montilla, ex ministro dello Sviluppo economico nel primo governo Zapatero; Jose Blanco, vice presidente del Partito socialista operaio (Psoe) dal 2008 al 2012 ed ex ministro delle Infrastrutture; Cristobal Gallego, esperto in ingegneria energetica e considerato vicino al partito di maggioranza Unidas Podemos. I nuovi consiglieri dovrebbero percepire un salario a partire da 160 mila euro. Il Cda di Engas vede già la presenza di diversi ex ministri e funzionari di primo piano, tra i quali, oltre alla stessa Palacio, anche l'ex ministro dell'Ambiente del governo popolare di Jose Maria Aznar, Isabel Tocino, l'ex presidente del Tribunale della difesa della concorrenza, Gonzalo Solana, l'ex senatore del Partito popolare, Antonio Hernandez Mancha. (Spm)