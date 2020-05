Coronavirus: Castaldo (M5s), progetto Dibujos por la Amazonia crea ponte tra arte e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto 'Dibujos por la Amazonia - Disegni per l'Amazzonia' - che vede oltre 250 artisti e pittori peruviani donare oltre 400 delle loro opere per sostenere le popolazioni native dell'Amazzonia minacciate dall'espandersi della pandemia di Coronavirus, è un'iniziativa speciale che crea un ponte tra la creatività dell'arte e lo slancio di solidarietà. Così ha commentato il progetto il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). "Dal Perù arriva un'iniziativa davvero speciale, un progetto che crea un ponte tra la creatività dell'arte e lo slancio della solidarietà", ha commentato. "Il progetto 'Dibujos por la Amazonia - Disegni per l'Amazzonia' - è finalizzato ad aiutare le popolazioni indigene del Perù che, come purtroppo accade in molti Stati dell'America Latina, da anni subiscono le conseguenze più catastrofiche della massiccia deforestazione delle proprie terre ancestrali e del cambiamento climatico", ha ricordato. "Quanto raccolto, si stima che la cifra si aggirerà attorno ai 60 mila dollari, sarà devoluto a tre organizzazioni che si occupano della tutela dei diritti, sin troppo spesso violati, dei popoli originari nel paese: Il Vicariato apostolico della città di Iquitos, Radio Ucamara e l'organizzazione comunitaria di nativi Coshikox (Consejo Shipibo-Konibo y Xetebo)", ha spiegato. "Grazie a iniziative di solidarietà come questa è possibile rimanere accanto a chi è stato colpito dalla grave pandemia che stiamo vivendo, e rischia di vedere calpestato il proprio diritto a vivere in sicurezza nel pieno rispetto delle proprie tradizioni", ha concluso Castaldo. (Beb)