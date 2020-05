Infrastrutture: Borrell telefona a commissario Ua Chergui, risoluzione disputa diga Gerd "questione di stabilità regionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il commissario per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, Smail Chergui. Lo riferisce in una nota il Servizio per l'azione esterna dell'Ue (Seae), precisando che il colloquio ha riguardato gli ultimi sviluppi sul progetto della Grande diga della Rinascita etiope (Gerd), con entrambe le parti che hanno sottolineato come la risoluzione della disputa rappresenti una questione di stabilità per l'intera regione. Nelle scorse settimane, Borrell ha collaborato con tutte le parti e le ha fortemente incoraggiate a evitare una maggiore polarizzazione del dibattito, ricordando che l'Unione europea ha espresso soddisfazione per la volontà di riprendere i colloqui tecnici tra i ministri dell'Acqua di Egitto, Etiopia e Sudan. Per Bruxelles è ora importante evitare un'ulteriore escalation e trovare una soluzione urgente e reciprocamente vantaggiosa alla questione. L'Alto rappresentante ha sottolineato la disponibilità dell'Ue a sostenere le parti in questo sforzo e a condividere le proprie competenze.(Beb)