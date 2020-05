Regno Unito: leader laburista Starmer, Johnson si è dimostrato debole nella crisi Cummings

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laburista Keir Starmer ha affermato che il premier britannico Boris Johnson "si è dimostrato debole" nel modo in cui ha gestito la crisi relativa a Dominic Cummings. Al programma "World At One" su "Radio 4" dell'emittente radiotelevisiva "Bbc" Starmer ha detto "la cosa più importante in questo caso non sono i tecnicismi, ma la mancanza di una reazione forte nei confronti di Cummings. Il primo ministro non si è solo dimostrato debole, ha così tanto bisogno del suo consigliere che lo sosterebbe nel bene e nel male". Il leader laburista ha aggiunto che "più di tutto, sono preoccupato della possibilità che la gente pensi 'bene, se Cummings non è obbligato a rispettare le regole, perché io devo rispettarle?'. A quel punto sei in una posizione rischiosa". Starmer ha affermato che avrebbe licenziato Cummings all'inizio della crisi se fosse stato il primo ministro.(Rel)