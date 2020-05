Coronavirus: Monti (Lega), parole gravissime da Gimbe, sinistra che cavalca disposta a tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le affermazioni della Fondazione Gimbe contro la Lombardia sono gravissime. Così come è gravissimo il fatto che la sinistra del Pd e dei Cinquestelle utilizzi qualunque scusa per attaccare la Lombardia". Lo dichiara Emanuele Monti (Lega), presidente della III Commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia. "Siamo di fronte ad uno sciacallaggio politico senza precedenti, fatto sulla pelle delle persone che hanno perso la vita. Non avrei mai pensato, in vita mia, di assistere al triste spettacolo di alcuni esponenti politici dei partiti di sinistra che, pur di tentare di ottenere consenso per conquistare il potere, sono disposti a mistificare la realtà, approfittando della tragedia che ha colpito la nostra terra", conclude Monti. (com)