Monza: al via gli incontri per organizzare gli stati generali della Brianza

- Possono misure di emergenza come lo smart working, attivato da molte imprese, compresa la pa, durante il lockdown diventare una nuova prassi nella organizzazione del lavoro in Brianza? Da questa e altre riflessioni sono partiti gli incontri propedeutici alla organizzazione degli Stati Generali della Brianza per costruire insieme a tutti gli stakeholder un nuovo modello di ripartenza a supporto del territorio che si trova a fare i conti con le conseguenze socio – economiche della emergenza sanitaria. Il primo incontro – alla presenza del Presidente Luca Santambrogio, del vicepresidente Riccardo Borgonovo, del consigliere delegato Fabio Meroni e del direttore del settore Territorio Antonio Infosini - ha chiamato a raccolta i rappresentanti delle principali associazioni di categoria di Monza e Brianza: Assolombarda, Unione Commercio, Ordine degli architetti, Ordine degli ingegneri, Confartigianato, Confalgricoltura, Assilprendilance. (segue) (Com)