Monza: al via gli incontri per organizzare gli stati generali della Brianza (2)

- “In questi mesi difficili alla Provincia è stato riconosciuto il ruolo di promotore/facilitatore per mettere in relazione realtà istituzionali con associazioni di categoria e rappresentanti del mondo delle imprese, soggetti che in situazioni normali hanno poche occasioni di confronto. Crediamo invece che questa fase così critica, ma che rappresenta anche una grande opportunità, vada affrontata solo mettendo in sinergia idee, proposte, visioni per guardare a un nuovo modello di sviluppo e crescita della Brianza. Con il primo incontro ci siamo proposti di capire se alcune misure adottate in emergenza possano avere uno sviluppo futuro in quella che sarà la nuova normalità ma anche di ascoltare i vari punti di vista per verificare dove possono essere trovate convergenze per azioni di breve-medio e lungo periodo.” Spiegano il Presidente Luca Santambrogio, il VicePresidente Riccardo Borgonovo e il Consigliere Fabio Meroni. (Com)