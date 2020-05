Germania: Procura Francoforte deposita accuse contro presunto seguace Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Francoforte sul Meno ha depositato le accuse contro un presunto sostenitore dello Stato islamico, un 24enne tedesco di origine macedone, arrestato a Offenbach in Assia, con l'accusa di aver pianificato un attentato. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, il giovane è ora accusato di aver preparato un attacco con l'uso di esplosivi e di una mitragliatrice in un locale pubblico di Francoforte. La pianificazione si sarebbe svolta tra il luglio e il novembre dello scorso anno. A tal fine, il presunto seguace dello Stato islamico avrebbe acquistato componenti per la fabbricazione di esplosivi e avrebbe tentato di procurarsi una mitragliatrice e delle munizioni su internet. I capi di accusa vanno dalla preparazione di un atto violento contro la sicurezza dello Stato all'ammissione di prontezza a compiere un reato alla violazione della legge sul controllo delle armi da guerra. Il 24enne è poi chiamato a rispondere dell'aggressione ai danni di un compagno di cella nel carcere di Francoforte dove è detenuto. Con il presunto terrorista, a Offenbach sono stati arrestati due tedeschi di origine turca, rispettivamente di 22 e 21 anni. Il 24enne era considerato il più pericoloso dei tre, catturai in un'operazione di polizia in cui sono stati impiegati 170 agenti e funzionari, anche dei reparti speciali. Le indagini sul 22enne e sul 21enne sono ancora in corso. (Geb)