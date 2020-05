Imprese: Atlantia, se decade concessione Aspi lo Stato deve risarcire il danno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di decadenza della concessione il concessionario è obbligato a risarcire l’intero danno subito dal concedente, senza esoneri o limitazioni. Lo scrive Atlantia rispondendo alle domande avanzate dagli azionisti in vista dell’assemblea di domani, 29 maggio. “La clausola non è affetta da alcun vizio di nullità in quanto, diversamente da quanto rappresentato, non esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, in quanto il concessionario decaduto è tenuto a corrispondere allo Stato una penale pari al 10 per cento dell’indennizzo salvo il maggior danno subito dal concedente per la parte eccedente la predetta penale”, scrive la società, ribadendo che l’articolo 9 della vigente Convenzione unica di Autostrade per l’Italia (Aspi) determina “in modo puntuale il procedimento0 che deve essere seguito da parte del concedente per poter prevenire all’adozione, da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerti con il ministro dell’Economia, del provvedimento di decadenza della concessione”. Lo stesso articolo, prosegue Atlantia, fissa il criterio per la determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente e la penale che quest’ultimo è tenuto a pagare al concedente, fatto salvo il maggior danno subito dal concedente stesso. “Si precisa che per effetto della decadenza della concessione il concessionario decaduto è tenuto al trasferimento allo Stato della proprietà della rete autostradale, che si ricorda è di oltre 2.800 chilometri: l’indennizzo spettante al concessionario è determinato in funzione del valore dei ricavi della gestione, al netto dei costi, prevedibili dalla data del provvedimento di decadenza per la durata residua della concessione”, scrive Atlantia. (Com)