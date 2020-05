Decreto Scuola: La Pietra (Fd'I), ennesima prova inadeguatezza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caos in aula al Senato è l'ennesima prova della inadeguatezza di questo governo". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra, sul decreto Scuola. "Non solo le procedure non sono rispettate, e le stesse regole parlamentari, ma le stesse divergenze in maggioranza sono talmente evidenti da far emergere visioni completamente differenti e inconciliabili - aggiunge -.Tutelare la poltrona ed evitare la vera fiducia, quella degli italiani, stanno facendo ricadere sugli studenti e su tutta la scuola le criticità di un provvedimento inadeguato. Questo governo e questa maggioranza stanno ipotecando il nostro futuro senza dare alcuna risposta chiara agli studenti, al personale della scuola, alle famiglie".(com)