Speciale infrastrutture: Boeing riprende la produzione dei velivoli 737 Max

- Il colosso aerospaziale statunitense Boeing ha annunciato ieri, 27 maggio, il riavvio della produzione dei velivoli per il trasporto passeggeri 737 Max. Gli esemplari del velivolo già in dotazione alle compagnie aeree mondiali sono costretti a terra da marzo dello scorso anno, dopo che il Max si è reso protagonista di due disastri aerei costati la vita a 346 persone. Il riavvio della produzione era già stato anticipato dall’azienda, ma segna comunque una tappa importante verso la piena riabilitazione del velivolo, che Boeing ha sottoposto ad una serie di aggiornamenti, specie sul fronte dei sistemi informatici e di controllo. Il processo di ri-certificazione da parte dei regolatori Usa prosegue però a rilento, a causa dell’emersione di nuovi problemi; Boeing e la Federal Aviation Administration (Faa) non hanno riferito quando l’aereo otterrà nuovamente l’autorizzazione al volo. (Nys)