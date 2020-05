Speciale infrastrutture: Libia, Bondarev (Consiglio Federazione Russa), MiG-29 possono essere solo sovietici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci sono caccia MiG-29 in Libia, sono velivoli sovietici, non russi. Lo ha dichiarato il presidente della commissione per la Difesa e la Sicurezza del Consiglio della Federazione (Camera alta del parlamento russo), Viktor Bondarev, ex comandante in capo delle forze aerospaziali russe fino al 2017 citato dall'agenzia di stampa russa "Tass". "Se ci sono aerei in Libia, allora non sono russi, ma sovietici. Allo stesso modo degli Stati Uniti che vendono in tutto il momento i loro F-16 ritirati dal servizio", ha dichiarato Bondarev. "Dubito che il comandante Africom (Comando Usa per l’Africa) non ne sia a conoscenza. O non lo abbia capito", ha sottolineato Bondarev in riferimento ad alcune dichiarazioni del generale Stephen Townsend. "Nel caso si incontrassero nei cieli caccia F-16 turchi o israeliani, non si potrebbe dire che si tratta dell'aviazione Usa", ha osservato Bondarev. Secondo l'ex comandante dell'Aeronautica militare russa, negli anni 80 i caccia MiG-29 erano in servizio nelle forze aeree di quasi tutti i paesi del Patto di Varsavia, c'erano anche consegne in Africa e in Asia. Sin dai tempi dell'Unione Sovietica, quasi un migliaio di questi caccia sono stati esportati. "Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, i nostri ex alleati si unirono alla Nato e iniziarono a venderli in tutto il mondo", ha spiegato Bondarev, sottolineando che nel 1997 gli Stati Uniti hanno acquistato dalla Moldavia circa 20 MiG-29 di vario tipo, di cui non è noto il dislocamento. L'Ucraina ha venduto i suoi caccia dopo la divisione dell'eredità sovietica. "I MiG-29 sovietici stanno combattendo in tutto il mondo. E la Libia non fa eccezione. Questo non è l'unico paese in Africa che ne era ne è in possesso", ha detto Bondarev. "Ma dire che diversi MiG-29 possono controllare le coste della Libia non ha senso. I piloti non controllano nulla sul campo", ha dichiarato l'ex comandante. (Rum)