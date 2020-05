Speciale infrastrutture: Porrello (M5s Lazio), bene audizioni comparto taxi-ncc, segnale attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ciclo di audizioni con i rappresentanti di categoria del trasporto pubblico non di linea, iniziato oggi in Commissione regionale Mobilità, "è un segnale importante dell'attenzione che poniamo verso un settore che, oltre ad aver subito danni economici rilevanti a causa emergenza Covid19, avrà bisogno ancora di moltissimo tempo per ritornare alla normalità". Lo dichiara, in una nota, Devid Porrello, consigliere M5s Regione Lazio. "Già in passato - spiega l'esponente M5s - abbiamo sollecitato la Regione Lazio ad occuparsi delle istanze del comparto e dunque ben venga il bando di 8milioni e 800 mila euro, emanato dalla Giunta e che dovrebbe uscire in giornata. L'auspicio è che la logica dell'erogazione dei fondi basata sulla cronologia delle richieste, venga superata da una più ampia copertura economica, qualora le domande fossero in misura superiore al budget che attualmente è stato messo a disposizione". (Com)