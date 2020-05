Usa-Arabia Saudita: Pentagono conferma impegno a “lungo termine” con Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a impegnarsi mantenere la cooperazione di difesa e sicurezza nel lungo periodo con l'Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Sean Robertson, al quotidiano “Asharq al Awsat”. Le forze statunitensi mantengono "forti capacità" in varie operazioni regionali, inclusa la difesa aerea, per far fronte a eventuali emergenze legate all'Iran, ha dichiarato Robertson. All'inizio di maggio gli Stati Uniti hanno rimosso due dei loro sistemi missilistici Patriot dall'Arabia Saudita, tuttavia Robertson ha sottolineato che si è trattato “di un trasferimento, invece che di una rimozione”. Secondo il portavoce del Pentagono il Dipartimento della Difesa sta svolgendo un lavoro di routine nella gestione delle proprie forze in tutto il mondo. "Alla luce dell'attuale crisi globale, alcune delle attrezzature e forze operative hanno subito una rotazione per affrontare le minacce emergenti e mantenere il potere di deterrenza”, ha dichiarato. "Continuiamo a lavorare con la comunità internazionale e le forze armate saudite per rafforzare le capacità regionali di difesa aerea", ha proseguito Robertson. “Si tratta di uno sforzo multilaterale e di lungo periodo, poiché la partnership di difesa Usa-Arabia Saudita è a lungo termine. E include un gruppo di cooperazione che riguarda la lotta al terrorismo, la sicurezza marittima e la difesa aerea", ha precisato il portavoce del Pentagono. (Res)