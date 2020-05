Speciale scuola: viceministro Ascani, didattica a distanza ha sottolineato fragilità sociali, solo presenza può colmare gap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La didattica a distanza ha sottolineato la capacità positiva del sistema scolastico di reagire a una situazione di difficoltà ma ha anche sottolineato quelle situazioni di fragilità che i ragazzi vivono rendendo fondamentale il ruolo della scuola in presenza come ascensore sociale, dove tutti hanno gli stessi diritti. È questo il pensiero espresso da Anna Ascani, viceministro dell'Istruzione, intervenuta in collegamento all'iniziativa "Reti in comune: contrattare l'innovazione, disegnare la città partecipata" organizzato da Cgil. "L'eredità di queste settimane di didattica a distanza ce la dobbiamo portare dietro come consapevolezza dei limiti di questa esperienza, costruendo una ripartenza a settembre che limiti al minimo o speriamo annulli l'idea che si possa avere una didattica mista tra presenza e distanza, soprattutto per i bambini della primaria e secondaria di primo grado, questo non può accadere e stiamo lavorando con questa finalità - ha dichiarato Ascani - ma non dovrebbe accadere neanche nella secondaria di secondo grado perché le situazioni di fragilità esistono anche nell'adolescenza e lì dove c'è la dispersione scolastica che cresce noi non possiamo abbandonare a se stessi questi ragazzi". In merito alla didattica a distanza "la flessibilità, la capacità di mettersi in gioco che si è vista da parte dei docenti, degli studenti e delle famiglie è stata una prova straordinaria, la comunità scolastica è riuscita a reagire in una situazione di difficoltà - ha concluso Ascani - In qualche modo però la didattica a distanza ci ha fatti accendere un faro su situazioni di diseguaglianza e fragilità che o non volevamo vedere o non vedevamo davvero. Siamo entrati nelle case di questi ragazzi, abbiamo visto cos'è il disagio familiare e sociale in cui molti di questi bambini e ragazzi sono inseriti, abbiamo capito che la scuola non può essere ridotta alla didattica a distanza perché uno dei ruoli della scuola è anche quello di tirar via questi ragazzi dallo spazio fisico che per loro è un contesto di disagio e inserirli in uno spazio dove invece si è uguale agli altri, dove si hanno le stesse possibilità degli altri. Anche con la migliore didattica del mondo - ha concluso il viceministro - questo tipo di gap si colma soltanto in presenza". (Rem)