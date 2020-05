Speciale scuola: Ascani, in educazione civica entri utilizzo critico piattaforme digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un'educazione digitale, formando insegnanti e poi quindi studenti a una consapevolezza digitale, allo sviluppo di un pensiero critico riguardo l'algoritmo che gestisce le piattaforme digitali che raccolgono i nostri dati e influenzano la nostra vita. Questo in sintesi il pensiero del viceministro dell'istruzione Anna Ascani, intervenuta in collegamento all'iniziativa "Reti in comune: contrattare l'innovazione, disegnare la città partecipata" organizzato da Cgil. "Quando a scuola parliamo di educazione alla cittadinanza ed educazione civica non è più soltanto il rispetto della costituzione, delle leggi e delle norme di comportamento nel mondo reale, che oggi è fatto anche della parte virtuale e, soprattutto le nuove generazioni, non distinguono quella virtuale da quella fisica. Nell'educazione civica deve entrare l'utilizzo critico e consapevole di queste piattaforme digitali, non perché si debba condannare il mondo in cui questi ragazzi vivono la loro socialità - ha detto Ascani - Gli algoritimi devono poter essere messi in discussione, noi dobbiamo chiedere di avere almeno la trasparenza nella gestione dell'algoritmo, chiedere conto a chi decide l'ordine con cui vediamo i contenuti su queste piattaforme". (Rem)