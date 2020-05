Terrorismo: Lamorgese su Piazza Loggia, coraggio di Brescia valore per tutte le giovani generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coraggio e la forza che Brescia ha dimostrato dopo la strage di Piazza della Loggia "è un valore per tutte le giovani generazioni": lo ha dichiarato, in una nota, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “La commemorazione della strage di Piazza della Loggia è un dovere dell’intera comunità nazionale per ricordare le vittime dell’attentato terroristico e rinnovare la vicinanza e la solidarietà ai loro familiari ed a tutta la comunità bresciana, profondamente ferita quel 28 maggio del 1974, ma anche un monito a combattere con determinazione ogni forma di terrorismo”, ha detto Lamorgese. “Il coraggio e la forza che Brescia ha dimostrato dopo quella tragedia rappresentano – ha proseguito la titolare del Viminale - un valore per tutte le giovani generazioni”, ha aggiunto il ministro dell'Interno. “Questo 46esimo anniversario giunge in un periodo molto delicato per il pesante tributo di vite umane che ha pagato la città lombarda nell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ed è l’occasione per manifestare l’ammirazione e la gratitudine per una popolazione che, di fronte a gravissime difficoltà, mostra sempre coraggio per ripartire insieme”, ha concluso la titolare del Viminale.(Com)