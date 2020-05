Abruzzo: Pagliuca (Confindustria Chieti-Pescara), innovazione chiave per cambiamento culturale aziende territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' la prima volta che in Abruzzo viene promossa un'iniziativa strategica di Fondirigenti, nata dall'intuito delle parti sociali Confindustria Chieti Pescara e Federmanager Abruzzo e Molise che hanno colto nell'innovazione la chiave per un cambiamento culturale delle aziende del territorio in questa fase di ripartenza dell'economia della nostra Regione e del nostro Paese, ancora una volta, Confindustria scende in campo per affiancare i manager e i dirigenti delle imprese nella conoscenza della loro maturità digitale con l'obiettivo di tracciare insieme un nuovo scenario di sviluppo attraverso strumenti di mapping e matching, e algoritmi innovativi che il mondo della ricerca mette al servizio delle imprese". Così il presidente di Confindustria Chieti-Pescara Silvano Pagliuca a margine della presentazione del progetto dell'Osservatorio dell'ecosistema innovativo delle aziende di Chieti-Pescara. "Una nuova sfida – ha detti ancora Pagliuca – che con un grande lavoro di squadra, con persone competenti, permetterà di identificare i settori più innovativi che meriteranno nuovi e maggiori investimenti, un'occasione all'insegna dell'innovazione di pensiero, vero pilastro per affrontare in modo diverso e migliore, la sfida che ci attende". (Gru)