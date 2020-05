Ungheria: governo, Budapest vieterà plastica monouso dal luglio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria vieterà la plastica monouso dal primo luglio 2021, sei mesi più tardi di quanto originariamente annunciato. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa online Gergely Gulyas, a capo della cancelleria del premier ungherese Viktor Orban. Gulyas ha detto che, stante la situazione economica delicata, il divieto va introdotto in maniera tale da non mettere a rischio posti di lavoro. La nuova data è stata decisa dopo un colloquio tra il ministro dell'Innovazione e della Tecnologia Laszlo Palkovics, i rappresentanti del settore e i parlamentari che rappresentano le aree maggiormente coinvolte da un punto di vista produttivo. L'esecutivo metterà a disposizione del settore 10 miliardi di fiorini (29 milioni di euro) per assisterlo nella transizione tecnologica necessaria. (Vap)