Costa Rica: ministro Salute, gestione pandemia in Nicaragua rischio per il paese

- Il ministro della Salute della Costa Rica, Daniel Salas, ha dichiarato che il principale rischio per il paese nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus è la gestione del governo nicaraguense di Daniel Ortega. "È importante segnalare che il nostro principale rischio per la salute, in questo momento, è l'alto livello di circolazione del virus che esiste nel nostro vicino settentrionale", ha detto Salas parlando in conferenza stampa. “Il Nicaragua è stato identificato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) come paese con trasmissione del virus comunitaria, e in America centrale non abbiamo effettivamente raggiunto quel livello di trasmissione”, ha aggiunto. In Costa Rica di registrano ad oggi 984 casi di contagio, con 28 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, e dieci decessi. (segue) (Mec)