Costa Rica: ministro Salute, gestione pandemia in Nicaragua rischio per il paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nicaragua si registrano ad oggi 759 casi di contagio confermati e 35 vittime, ma diverse organizzazioni hanno espresso dubbi sull'attendibilità dei dati. L’organizzazione panamericana per la salute (Ops) ha espresso preoccupazione per la gestione dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del nuovo coronavirus in Nicaragua. “Siamo preoccupati per la mancanza di distanziamento sociale e la convocazione di riunioni di massa. Ci preoccupano gli esami, la tracciabilità dei contatti e la notifica dei casi. Siamo anche preoccupati per quella che riteniamo una inadeguata azione di prevenzione e controllo", ha dichiarato Carissa Etienne, direttrice dell’Ops. L’organizzazione, ha aggiunto, ha espresso in più occasioni le sue preoccupazioni al governo di Daniel Ortega “sia in maniera formale che informale”. L’Ops “rimane pronta a collaborare con le autorità nicaraguensi”, ha affermato Etienne. (segue) (Mec)