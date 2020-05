Costa Rica: ministro Salute, gestione pandemia in Nicaragua rischio per il paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorni scorsi anche la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha chiesto al governo del Nicaragua di diffondere informazioni “complete e veritiere” sulla diffusione del nuovo coronavirus nel paese. “La Cidh chiede allo stato di diffondere informazioni complete e veritiere sulla prevenzione e sulla situazione del Covid19 con trasparenza, rigore e imparzialità”, si legge in una serie di tweet pubblicati dall’organismo. Le misure adottate finora, prosegue la commissione, “contraddicono le raccomandazioni per mitigare il contagio diffuse dagli organismi internazionali specializzati”. In precedenza era stata la Chiesa cattolica del Nicaragua a criticare il governo per la mancanza di trasparenza nella gestione del contagio. Il rettore della cattedrale di Managua ha invitato i fedeli a rimanere a casa e ha espresso preoccupazione per la mancata trasparenza da parte del governo nella comunicazione dei casi di contagio. Il religioso ha annunciato la momentanea sospensione della messa serale a partire dal 24 marzo. “Il problema è che non abbiamo molte informazioni. Siamo molto disinformati”, ha dichiarato. “Non c’è un’informazione chiara. Per questo è meglio prevenire per quanto possibile restando a casa ed evitando di uscire”. (Mec)