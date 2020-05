Fase 2: Montani (Lega), ritardo apertura frontiera Svizzera dramma per economie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se venisse confermata la notizia che la riapertura della frontiera tra Italia e Svizzera non sarà operativa prima del prossimo 6 luglio, anziché il 15 giugno come con Francia, Germania ed Austria, “saremmo in presenza di un colpo durissimo per il Lago Maggiore e per tutta la provincia del Verbano-Cusio-Ossola”. Lo afferma il senatore della Lega Enrico Montani. “Sarebbero dunque ancora più pesanti i danni economici che i nostri mercati, i nostri ristoranti ed alberghi, le nostre aziende ricettive, hanno già dovuto sopportare e che con questo ritardo continuerebbero a sopportare - spiega in una nota -. A questo, però, il governo pare proprio non pensare, visto che gli accordi con il ministro degli Esteri per la riapertura della frontiera, avevano individuato nel prossimo 3 giugno la data utile per la ripartenza. Accettare supinamente questo rinvio unilaterale da parte della Svizzera è irresponsabile oltre che dannoso. Raccolgo quindi il grido d’allarme del lago Maggiore, confermando che eserciterò tutte le forme di pressione possibili per far sì che il Governo affronti l'argomento e individui una adeguata soluzione".(com)