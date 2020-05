Fase 2: Mariani (M5s), lettera a governo e comuni per società sportive in crisi, vanno concesse aree all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento 5 stelle, Felice Mariani, ha scritto una lettera al governo e ai comuni per consentire alle società sportive di identificare aree all'aperto per riprendere le loro attività. "L'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 ha generato un forte calo dell'attività sportiva. I centri sportivi - si legge in una nota - sono ormai chiusi da più di due mesi e le entrate su cui si sostiene lo Sport, prevalentemente istituzionali, derivanti da quote sociali o di tesseramento, non consentono di superare facilmente questo drammatico momento. Per questo ho scritto una lettera a governo ed amministratori locali per chiedere di valutare la possibilità di consentire alle società sportive del nostro territorio di identificare aree verdi e spazi all'aperto da destinare gratuitamente, in uso esclusivo o con turnazione oraria, alle associazioni sportive dilettantistiche. Sarebbe un segnale importante non solo per lo Sport ma anche per le nostre città", ha detto Mariani illustrando la sua iniziativa. "L'avvio della Fase 2 ha parzialmente risolto il problema, in quanto molte associazioni e società sportive non sono riuscite a riprendere l'attività normalmente, a causa sia delle limitazioni nell'uso degli spazi sia per le modifiche strutturali necessarie per l'adeguamento alle norme di sicurezza che richiedono progettazione e iter autorizzativi con tempi troppo lunghi", aggiunge la deputata del M5s. "Le nostre città possiedono uno straordinario patrimonio verde. Molti parchi pubblici sono già dotati di strutture dedicate allo Sport e al tempo libero. Al fine di scongiurare la chiusura e il fallimento di migliaia di società, con le inevitabili ricadute sociali ed economiche, auspico venga ascoltata la mia iniziativa", conclude la nota. (Com)