Speciale scuola: Sgambato (Pd), solidarietà ad Azzolina, minacce inaccettabili

- Al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina va "tutta la nostra solidarietà per gli insulti volgari e violenti cui è stata vittima in queste ore. Sono inaccettabili". Lo afferma Camilla Sgambato, responsabile Scuola del Pd. "Una cosa è sostenere idee diverse in un confronto serio, leale e civile, che è proprio delle dinamiche politiche in un sistema democratico - sottolinea -. Altra cosa le violente e volgari esternazioni che abbiamo letto sui social da parte di leoni da tastiera, da cui hanno preso le distanze tutti i professionisti che operano nel mondo della scuola. Il clima di odio che queste inqualificabili persone vorrebbero instaurare certo non fa bene ne' alla soluzione dei problemi, ne' tanto meno ad una ripresa necessaria delle attività didattiche in piena serenità". (Com)