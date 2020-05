Speciale scuola: Azzolina, esame di Stato semplificato quest'anno, chi studia non ha nulla da temere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina informa di aver incontrato questa mattina "i coordinatori regionali delle Consulte degli studenti che da tutte le Regioni d’Italia hanno presentato idee, problematiche e proposte per il nuovo anno scolastico e per la fine di quello in corso" e di aver parlato "delle questioni più pratiche come il trasporto in vista della ripresa a settembre e del potenziamento della banda per la connessione a Internet, sulla quale abbiamo già predisposto importanti investimenti". Dalla sua pagina Facebook il ministro aggiunge: Ho avuto un confronto anche con gli studenti 'No Maturità 2020' rappresentati dal Trentino. Ho spiegato loro che l’esame di Stato è stato semplificato tenendo conto delle difficoltà di quest’anno particolare. Chi studia non ha nulla da temere". (Rin)