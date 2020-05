Speciale scuola: Faraone (Iv), grande vittoria su Piano shock edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone parla di "vittoria straordinaria per la scuola, per le famiglie e gli studenti" e in una nota spiega: "La proposta di Italia viva e di Matteo Renzi sul Piano shock per l’edilizia scolastica è stata approvata ed è stata inserita nel decreto Scuola. Ringrazio il presidente Conte, la ministra Azzolina e la viceministra Ascani, la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi per il lavoro fatto insieme. Adesso - prosegue - sarà possibile sbloccare i cantieri nelle scuole per rimetterle in ordine ed in sicurezza in vista della riapertura di settembre. L’emendamento di Italia viva firmato da me e dalla senatrice Daniela Sbrollini prevede l’apertura dei cantieri 'modello Genova' con i sindaci e i presidenti di Provincia che avranno poteri di commissari per accelerare la partenza e la chiusura dei lavori: il tempo è poco e i lavori vanno fatti in questi mesi di chiusura delle scuole, come sempre abbiamo sostenuto". (Com)