Speciale scuola: Orfini, su precari grave errore del Pd

- Il deputato del Partito democratico, Matteo Orfini, informa gli emendamenti del senatore Verducci "sono stati bocciati" e su Facebook aggiunge: "Vi devo chiedere scusa. Scusa per una ministra che ritiene il precariato una colpa dalla quale i precari si devono emendare. Scusa per un partito, il mio, che ancora una volta ha sacrificato una battaglia di principio a un accordo di maggioranza al ribasso. E ha bocciato emendamenti che aveva presentato solennemente. Peraltro lo ha fatto senza alcuna discussione in nessun organismo dirigente. Scusa - insiste ancora - perché oltre alla condizione di precariato in cui vivete siete stati lasciati per giorni in una condizione di precarietà ulteriore, quella della mancanza di informazione". (Rin)