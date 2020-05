Speciale scuola: Dl all’esame del Senato, alle elementari niente più voti solo giudizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo anno scolastico non ci saranno più i voti per valutare l'apprendimento degli alunni delle elementari ma solo i giudizi. E’ quanto prevede un emendamento al decreto Scuola presentato dai senatori Francesco Verducci, Vanna Iori e Roberto Rampi (Pd), approvato dalla commissione Cultura e istruzione di palazzo Madama. Il decreto, che scade il 7 giugno, dopo l'esame in commissione, è arrivato questo pomeriggio nell’Aula del Senato e potrebbe essere approvato con il ricorso al voto di fiducia. La discussione si è aperta con l'intervento della relatrice Luisa Angrisani (M5s). (Rin)