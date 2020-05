Speciale scuola: De Cristofaro (Leu), cancellato voto in decimi a scuola primaria, grazie a Pd, Si e Leu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro parla di "buone notizie" e su Facebook spiega: "Cancellato il voto in decimi alla primaria, verrà sostituito da una più adeguata valutazione descrittiva a partire dal prossimo anno scolastico. Grazie a Pd, Sinistra italiana e Leu per aver posto la questione all'attenzione del Ministero con i loro emendamenti. Da tempo - continua De Cristofaro - sostengo che il Sistema di valutazione nazionale andrebbe rivisto e rinnovato per tutti gli ordini di scuola tenendo conto delle ben note valutazioni del maestro Manzi: 'Fa quel che può. Quel che non può non fa'". (Rin)