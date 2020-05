Speciale scuola: deputati Forza Italia in commissione Cultura, condanniamo minacce ad Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentina Aprea, a nome di tutti i deputati di Forza Italia in commissione Cultura a Montecitorio, esprime solidarietà al ministro dell'Istruzione. "Siamo distinti e distanti, politicamente e nella visione del futuro della nostra scuola, dal ministro dell'Istruzione", si legge in una nota, "ma chi manifesta il dissenso, anche legittimo, con minacce e insulti va condannato con convinzione e con determinazione. Solidarietà a Lucia Azzolina, ci auguriamo possa superare questo delicato e spiacevole momento". (Com)