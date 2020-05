Speciale scuola: Guadagno (M5s), Teatro di Roma a lavoro per definire attività per estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la fase 2 il Teatro di Roma prevede di riavviare gli spettacoli e le attività in presenza, senza perdere le attività distanza: al momento “si sta ridefinendo il programma per il periodo estivo che sarà incentrato oltre che sugli spettacoli all’aperto, su diverse attività di formazione per i più giovani”, spiega in un post su Facebook la presidente M5s della commissione cultura di Roma, Eleonora Guadagno che ha tenuto una seduta sul tema. “Saranno da affrontare – aggiunge Guadagno – le difficoltà relative alla situazione economica con le ricadute in termini di copertura dei costi con i ricavi ridimensionati; e quelle di un pubblico restio e impaurito a rimettere piede in teatro. Secondo il direttore artistico Giorgio Barberio Corsetti, la possibilità di lavorare on line ha rappresentato un’esperienza arricchente, sia dal punto di vista umano, che professionale. Il teatro in senso stretto si amplierà con un ventaglio di altre esperienze come la scuola serale che ha avuto una fortissima risposta del pubblico, che consiste non solo nel guardare gli spettacoli, ma anche di partecipare al processo di creazione degli stessi. Questa attività in fase sperimentale, era appena partita quando è arrivato il lockdown ed è stata interrotta. Andranno sviluppati gli atelier, una modalità di vivere il teatro con gli addetti ai lavori, anch’essi appena partiti a marzo e da riavviare; e i percorsi di formazione per le nuove generazioni, da coinvolgere negli spazi all’aperto sia del teatro India che di Villa Torlonia. Infine - conclude Guadagno - si stanno avviando nuovi legami con i teatri di cintura per sviluppare un percorso condiviso”. (Rer)