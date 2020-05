Speciale scuola: Garavini (Iv), fieri di sblocco risorse cantieri per rifacimento edilizia scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Laura Garavini, presidente della commissione Difesa di palazzo Madama e vicepresidente del gruppo Italia viva-Psi, segnala l'approvazione nel decreto Scuola di "una delle proposte per le quali Iv si batte da mesi con il piano Italia shock, ossia lo sblocco delle risorse per i cantieri di rifacimento dell'edilizia scolastica. Un risultato", continua la parlamentare in una nota, "del quale siamo fieri. Perché consentirà di creare posti di lavoro. Ma soprattutto farà in modo che, a settembre, le studentesse e gli studenti potranno tornare a studiare in aule nuove, sicure, accoglienti. Insomma", conclude Garavini, "in aule all'altezza dell'ambizioso compito che perseguiamo: educare i cittadini del domani". (Com)