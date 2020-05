Speciale scuola: Ascani (Pd), ancora buone notizie per l'edilizia scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, sottolinea come ci siano "ancora buone notizie per l'edilizia scolastica, fortemente attese dagli enti locali. Nel decreto Scuola al Senato è stata approvata una riformulazione che ho proposto al senatore Faraone di un suo emendamento prevedendo misure specifiche per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, proprietari degli edifici scolastici: viene data loro - spiega in una nota - la possibilità di operare con i poteri dei commissari per velocizzare le procedure e agire in maniera rapida in vista della riapertura. In questi mesi abbiamo sbloccato importanti risorse e sburocratizzato il sistema, per far sì che questa fase di sospensione delle attività didattiche potesse rappresentare un'occasione per intervenire strutturalmente sulle nostre scuole". Secondo Ascani, "con questo provvedimento diamo uno strumento efficace ai sindaci e ai presidenti di Province e Città metropolitane, che lo avevano chiesto con forza, per realizzare velocemente gli interventi necessari. Procediamo su questa strada". (Com)